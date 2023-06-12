Грушевский: «Для того чтобы конкурировать с «Зенитом», ЦСКА должен избавиться от потери очков»

Актер и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский подвел итоги сезона для московской команды.

«Болельщики — народ неадекватный. Мы не должны рассуждать профессиональными категориями. Даже болельщик «Факела» скажет, что они в следующем сезоне бросят вызов «Зениту». Для ответа на этот вопрос, надо знать, какой командой предстанет «Зенит» в следующем сезоне. Кто из суперзвезд останется, а кто уйдет в топ-клубы. Все также зависит от того, как ЦСКА в это межсезонье поработает. Федотов вчера сказал, что во всех линиях должно быть усиление. Понятно, что кроме вратарской позиции. Акинфеев в финале всем все доказал в очередной раз. Для того чтобы конкурировать с петербуржцами, ЦСКА должен избавиться от потери очков. Такое случалось в этом сезоне. Многие недоумевали, как можно было проиграть «Торпедо», «Пари НН». Были потери очков, которые не вытекали из логики игры. ЦСКА должен усилиться и научиться забирать свое», — приводит «РБ Спорт» слова Грушевского.

Армейцы завоевали серебряные медали чемпионата России в сезоне-2022/23. В суперфинале FONBET Кубка России ЦСКА одержал победу над «Краснодаром» (1:1, по пенальти — 6:5) и в восьмой раз в истории выиграл турнир.