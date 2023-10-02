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Сегодня, 14:33

Деменко назвал полным провалом поражение «Спартака» от «Крыльев Советов»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник московского «Спартака» Максим Деменко прокомментировал поражение красно-белых в матче 10-го тура РПЛ с самарскими «Крыльями Советов».

«Игра «Спартака» меня расстроила. Это полный провал для команды. Вчера «Зенит» потерпел поражение, это должно было дать дополнительную мотивацию, чтобы сегодня подняться в турнирной таблице. Состав московской команды был очень оптимальный, и получились замены, которые могли бы помочь. Однако красно-белые не могли противостоять той игре, которую продемонстрировали сегодня самарцы. Несмотря на это, я рад за Игоря Осинькина. Все как будто не воспринимают его команду всерьез, считают их игру ребяческой, а они «Краснодар» догоняют. И по сегодняшнему матчу видно, что ребята нацелены побеждать. Все же счет 4:0 говорит о хорошем уровне футболистов. Они обыграли соперника не просто за счет своей игры, а за счет класса команды. Спартаковцы получили сильный болезненный удар, и тяжело представить, как пройдет предстоящее дерби с ЦСКА», — приводит слова Деменко RT.

«Спартак» в матче 10-го тура РПЛ уступил «Крыльям Советов» со счетом 0:4. Красно-белые занимают 5-е место в турнирной таблице чемпионата России с 16 очками.

В следующем, 11-м туре РПЛ «Спартак» сыграет на своем поле против ЦСКА. Матч состоится 8 октября.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1211186-demenko-proval-spartak-krylya
Максим Деменко
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
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