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Сегодня, 19:48

В Нидерландах считают, что Угальде усилит «Спартак»: «Очень талантливый молодой игрок

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Нидерландский журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс прокомментировал «СЭ» возможный трансфер нападающего «Твенте» и сборной Коста-Рики Угальде в «Спартак».

«Это очень талантливый молодой игрок, очень сильный физически. Он точно усилит «Спартак». Трансфер в российский чемпионат будет хорошим шагом вперед для него», — сказал Каптейнс «СЭ»

Контракт Угальде с «Твенте» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 21-летнего футболиста в 5 миллионов евро.

В этом сезоне чемпионата Нидерландов Угальде провел 25 матчей, забил 9 голов и сделал 7 голевых передач.

ФК Спартак (Москва)
ФК Твенте
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