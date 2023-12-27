Деменко: «Попадание в тройку — хороший результат для «Спартака»

Бывший игрок «Спартака» Максим Деменко поделился ожиданиями от игры московского клуба во второй части сезона.

— В связи с тем, что в «Спартаке» проявился новый спортивный директор, однозначно клуб кого-то купит, — приводит слова Деменко «РБ Спорт». — Нужно усилить 2-3 позиции. Если клуб приглашает спортивного директора, значит, идет разговор о кандидатах на пост главного тренера. Сейчас посмотрят, что произойдет после зимнего перерыва. Если у Гильермо не будет получаться, клуб разорвет контракт с испанцем.

— Какое место займет «Спартак» по итогам сезона?

— У «Спартака» еще есть возможность бороться за золотые медали, но все зависит от того, как красно-белые начнут вторую часть сезона. Попадание в тройку — это хороший результат для «Спартака». Понятно, что борьба за титул будет между «Зенитом» и «Краснодаром», но «Спартак» еще поборется.

«Спартак» после 18 туров занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 30 очков.