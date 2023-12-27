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Сегодня, 04:49

Валерий Овчинников: «Когда переводили на «осень-весну», обещали теплый воздух»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников поделился мнением о системе «осень-весна» в российском футболе.

— Первые три тура после зимы покажут, кто будет бороться за золото, — приводит слова Овчинникова «РБ Спорт». — Кто как подготовился ко второй части сезона. Сейчас такая ситуация, что команду за сезон надо готовить как бы к двум чемпионатам. В свое время перешли на систему «осень-весна» — и захотели жить по-европейски. А лето, когда нам удобно было играть, «закопали». Его нет для футбола. Теперь живем в своем измерении.

— Это не совсем нормально?

— Закончили играть в начале декабря. Сейчас — три месяца перерыв. Весной три месяца поиграют. Летом снова уедут игроки отдыхать. Нормально? Все претензии — к тем, кто придумал переводить наш футбол на такие рельсы. Тогда думали о коммерции. Когда нас «сажали» на новую систему, всем клубам гарантировали крытые манежи, теплый воздух, хорошие условия. Но это были слова. Теперь для подогрева надо носить с собой в кармане, как делают на хоккее с мячом. Там берут 0,5, вставляют туда шланг и сидят, подогревают себя на стадионе.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-ovchinnikov-kogda-perevodili-na-osen-vesnu-obeshhali-teply-j-vozduh/
Валерий Овчинников
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