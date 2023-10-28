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Сегодня, 08:29

Деменко призвал Абаскаля определиться с составом

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Знаменитый в прошлом отечественный футболист Максим Деменко прокомментировал выступление московского «Спартака», заявив, что главному тренеру команды Гильермо Абаскалю пора определиться со своими основными полузащитниками.

«У «Спартака» есть такие моменты действительно, что ничего непонятно. Но мне, честно говоря, нравится Абаскаль. Вот как бы его ни ругали. Понятно, что проиграй «Спартак» ЦСКА и сыграй вничью с «Пари НН», об Абаскале мы, может быть, уже и не говорили бы. Мне нравится, что он не боится экспериментировать. Но, честно говоря, 12-й тур — уже как-то надо определиться. Вроде в защите есть определенность, в атаке мы все равно знаем, что есть Промес, Соболев, какие бы с ним ни были проблемы. А вот в полузащите постоянная ротация. С одной стороны, Абаскаль сказал футболистам, что у него будут играть сильнейшие на сегодняшний день. И он дает практику всем. Кто знал, что в последнем матче он поставит и Литвинова, и Игнатова, и Пруцева? И команда очень хорошо сыграла с «Пари НН», а это очень хорошая команда», — приводит слова Деменко «Газета.Ru».

Абаскаль возглавляет «Спартак» с лета 2022 года. После 12 туров «Спартак» занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/10/28/21592411.shtml
Максим Деменко
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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