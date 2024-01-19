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Сегодня, 10:35

Деменко прокомментировал ситуацию с переходом Кругового из «Зенита» в ЦСКА

Виктория Кравченко
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Бывший футболист «Зенита» Максим Деменко прокомментировал ситуацию вокруг защитника Данила Кругового.

«Зенит» предлагал Круговому контракт. Но Данил захотел больше играть, и это его право. Я не понимаю, почему «Зенит» не договорился с ЦСКА, чтобы он сейчас уже ушел. Может быть, питерцы запросили большую сумму. Если так, то руководство ЦСКА, конечно, решило подождать. Я не могу понять решение «Зенита» тут. Вы предлагаете контракт, но игрок мало выступает за ваш клуб. У него нет игровой практики, доверия мало было. По большому счету уйти в ЦСКА — правильное решение для Данила. Но «Зенит», видимо, с ним до конца не обговорил эту ситуацию, поэтому отправил в дубль играть. Наверное, там его наказать хотели», — рассказал Деменко «Евро.Футбол.Ру».

17 января ЦСКА сообщил о подписании контракта с Круговым до конца сезона-2027/28. Соглашение начнет действовать с 4 июня текущего года. До конца сезона 25-летний защитник по решению руководства «Зенита» будет выступать за вторую команду.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005536484_demenko_ne_ponimayu_pochemu_zenit_ne_dogovorilsya_s_cska_chtobyi_krugovoy_seychas_uje_ushel
Данил Круговой
Максим Деменко
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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