Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:45

Марадишвили — о Тикнизяне: «У него график тяжелый. Вот что любовь с людьми делает!»

Марадишвили рассказал о дружбе с Тикнизяном
Дмитрий Барулев
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
Telegram Дзен

Полузащитник «Пари НН» Константин Марадишвили в интервью «СЭ» рассказал о дружбе с защитником «Локомотива» Наиром Тикнизяном.

— Есть ли разница в дружбе с футболистом и с человеком, который никак не связан с футболом?

— Есть обычные друзья. А есть близкие, которые для меня как семья. Например, катался в Гамбург к Асаламу — мы с ним знакомы еще со школы, он обо всем знает. С Тикнизяном — то же самое. Разделения между футбольными и нефутбольными в этом случае нет. С Тики я чаще вижусь, потому что и на сборах пропадаем постоянно вместе. А у нас еще биологические часы одинаковые, обоих в сон клонит после обеда. У всех же по-разному, а у нас вообще все совпало. Ложимся в одно время, встаем. Мировоззрение одинаковое... Тики — родственная душа. С Асаламом так же.

— Теперь Тикнизян намного раньше встает!

— Пока да, ха-ха! Бывало, что он отвозил жену до работы, приезжал на базу и досыпал. У него график тяжелый. Вот что любовь с людьми делает.

— Ты же ему и помог познакомиться с будущей женой.

— Не совсем: мы как-то вернулись с выезда, сидели на базе вечером... Знаешь, иногда просто находиться в четырех стенах тяжело, хочется выбраться, посидеть где-то. Тики предложил — я написал подруге, и выяснилось, что она тоже не одна, но они уже планировали разъезжаться. Мы им предложили посидеть в ресторане — там все и завертелось. Это случайно получилось. Тут скорее моя подруга помогла Наиру — Яна уже уезжала, но ее попросили вернуться.

Константин Марадишвили. «Хочу играть за Грузию — паспорт уже получил». Марадишвили — о выборе сборной и уходе из «Локомотива»

Марадишвили выступает за «Локомотив» с сентября 2021 года. В декабре 2023-го полузащитник перешел в «Пари НН» на правах аренды.

В текущем сезоне полузащитник провел 14 матчей за «Локомотив», в которых забил один гол.

Наяир Тикнизян
Константин Марадишвили
0
Читайте также
Блинкова победила Рыбакину во втором круге Australian Open-2024
Медведев отыгрался с 0-2 по сетам и вышел в третий круг Australian Open
КНДР испытала подводную систему ядерного оружия «Хэиль-5-23»
Журналистка из США назвала генсека НАТО главным лгуном Давоса из-за Украины
NRK сообщил о страхе украинских мужчин ввиду снижения призывного возраста
Российские разработчики рассказали о тестировании костюма-невидимки для военных
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Деменко прокомментировал ситуацию с переходом Кругового из «Зенита» в ЦСКА

Гендиректор «Пари НН»: «Я перфекционист, и каждая неправильно растущая травинка вызывает у меня вопросы»