Деменко считает, что иностранным тренерам надо учить русский язык

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко рассказал о временах Невио Скалы во главе красно-белых.

«Я где-то три месяца его работы застал. Невио квалифицированный тренер, но получать задания через переводчика всегда было дискомфортно. Да, футбольный язык один и какие-то тактические схемы на доске понятны всем. Но мотивировать перед игрой, какие-то подсказки в матче слышать от переводчика — не то. Он мог долго объяснять помощнику какие-то моменты, а потом ты слышал, что тебе нужно было сыграть всего лишь направо, а их беседа была полминуты. Я считаю, иностранцам надо учить русский, хотя бы азы. Эмоции не передаются так, как их воспроизводит переводчик», — приводит слова Деменко Legalbet.

Итальянский тренер Невио Скала работал в «Спартаке» с 2003 по 2004 год. Специалист был уволен в начале сентября 2004 после победного матча с «Крыльями Советов» (3:1).