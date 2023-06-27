Деменко считает, что с приходом Мажича на пост главы РФС ничего не изменится

Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко прокомментировал назначение Милорада Мажича на пост главы департамента судейства РФС.

«Ничего не поменяется с этим приходом. Если человек уже давно работает с ошибками, а тут приходит Мажич, то вы думаете, что ошибки исчезнут? Уверен, что нет. В финалах Лиги чемпионов тоже ошибаются, нельзя просто пригласить иностранца и за секунду ждать изменений. Что нужно сделать, чтобы повысить уровень судейства в РПЛ? Нужна ежедневная работа. Арбитрам нужно чаще проводить работу над собой и ошибками. Нужно выбрать одну манеру судейства для всех матчей, а у нас каждый арбитр работает по-своему. Один в каком-то эпизоде ставит пенальти, а второй в аналогичном, но в другом матче, пенальти не ставит. А потом мы всю неделю разбираемся, что же там было. Все сводится к двум моментам, на которые жалуются тренеры — пенальти и удаления. Спорят обычно только из-за этого. Нужно для всех арбитров дать одну установку на всех — когда свистеть, а когда — нет. Чтобы все судьи знали, когда давать пенальти, например, за игру рукой, а когда — нет. Попал мяч в кисть — ставьте всегда пенальти, например. Как-то выработать это нужно все это», — приводит слова Деменко «РБ Спорт».

Мажич стал главой судей сегодня, 27 июня. Павел Каманцев, занимавший этот пост до него, перешел на другую должность в структуре департамента судейства РФС.