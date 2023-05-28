Деменко: «Бились ли за что-то сегодня игроки «Спартака»? Мотивация — проблема для красно-белых»

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко поделился мнением о матче 29-го тура РПЛ между красно-белыми и «Пари НН» (0:0).

«Пари НН» бился за очки, чтобы сохранить прописку в РПЛ. Бились ли за что-то сегодня игроки «Спартака»? Мотивация — проблема для красно-белых. Бывают игры, когда может вообще ничего не получаться, но за счет класса очки команда добывает. Либо бывает, когда кажется, что все идет против команды, но нужно побеждать и надеяться на чудо. Такое было вчера с «Баварией». Они вышли на свой матч, думая, что станут серебряными призерами. И выиграли на классе, что из этого вышло? Они стали чемпионами», — приводит «РБ Спорт» слова Деменко.

После этой игры «Спартак» сохранил третью строчку в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 54 очка. «Пари НН» идет на 14-й позиции, набрав 27 очков.

В 30-м туре красно-белые сыграют с «Крыльями Советов», а команда из Нижнего Новгорода встретится с «Химками». Оба матча пройдут 3 июня.