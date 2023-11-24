Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 07:17

Деменко: «Есть ощущение, что совместная история Джикии и «Спартака» закончится на этом сезоне»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Экс-полузащитник «Спартака» Максим Деменко высказался по поводу ситуации защитника Георгия Джикии в московском клубе.

«Есть ощущение, что совместная история Джикии и «Спартака» закончится на этом сезоне. Понятно, что руководство лишний раз ничего говорить не будет. Но я думаю, что клуб выжидает. Вдруг будут проблемы в виде травм, и тогда все может поменяться. Если же все будет хорошо, то, думаю, Джикия покинет «Спартак». Георгий и Абаскаль так и не нашли компромисса.

Мы прекрасно понимаем, что если бы хотели продлить контракт, то уже бы давно продлили. По факту половина сезона осталась, а контракт до сих пор не продлен. Думаю, что разговор Абаскаль уже ведет. Думаю, что разговор с руководством и тренером у Джикии и его представителей тоже был. Просто он пока остался за закрытыми дверями», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Деменко.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005470493_demenko_sovmestnaya_istoriya_djikii_i_spartaka_zakonchitsya_na_etom_sezone
Георгий Джикия
Максим Деменко
Футбол
ФК Спартак (Москва)
0
Читайте также
Возвращение Бивола и Уайлдера, Джошуа против стойкого шведа: вся информация о турнире боксеров в Саудовской Аравии
Поцелуй, массовая драка полиции и фанатов, победа Аргентины над Бразилией
Минобороны РФ сообщило об уничтожении 16 дронов ВСУ
В МЧС сообщили о ликвидации пожара в трансформаторе на юго-востоке Москвы
Расчет «Града» помешал ВСУ высадиться на левый берег Днепра
Маск заявил о нарастающем с каждым месяцем градусе конфликта в Европе
Популярное видео
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ

Орещук: «Обмен Тюкавина на Сутормина или Коваленко с доплатой — это глупо»

Дулаев: «Садыгов выкладывается так, как многим не снилось»