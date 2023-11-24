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Сегодня, 07:05

Орещук: «Обмен Тюкавина на Сутормина или Коваленко с доплатой — это глупо»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук рассказал, может ли кто-то из игроков «Зенита», имеющих проблемы с игровой практикой, усилить «Динамо».

«В моем понимании нет. Ну, наверное, Чистяков — да, Сутормин — нет. Но брать их в аренду, чтобы просто дать им игровую практику, зачем? В этом нет необходимости. В аренду обычно берут, чтобы пощупать игрока для дальнейшего выкупа. А «Зенит» думаю своих игроков не отдаст. Зачем им это?

Обмен Тюкавина на Сутормина или Коваленко с доплатой — это глупо. Обменять своего нападающего, который на вес золота, с российским паспортом, на Сутормина. Не говорю, что Сутормина плохой футболист, он качественный, но нужно же какую-то цель преследовать. Заработать? Я не слышал, чтобы у «Динамо» были проблемы с деньгами», — цитирует «Спорт День за Днем» Орещука.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/oreshchuk-obmen-tyukavina-na-sutormina-s-doplatoy-eto-glupo-dlya-dinamo
Роман Орещук
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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