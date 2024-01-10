Денис Попов оценил трансфер Ахметова в «Зенит»

Бывший нападающий «Кубани» и ЦСКА Денис Попов оценил трансфер 26-летнего полузащитника Ильзата Ахметова из «Краснодара» в «Зенит».

«В любом случае на сегодняшний день «Зенит» является топ-клубом. Для Ахметова, я думаю, такой переход — плюс. А для «Краснодара» не минус. Наверняка у него остается четкое понимание дальнейшего развития клуба. Для «Зенита» же Ахметов — хороший квалифицированный опытный футболист», — цитирует Попова «Евро-Футбол.Ру».

Ахметов выступал за «Краснодар» с 2022 года. Всего он провел за команду 61 матч, забил 7 голов и отдал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро. Ранее полузащитник играл за «Рубин» и ЦСКА.