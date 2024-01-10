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Сегодня, 15:26

Денис Попов оценил трансфер Ахметова в «Зенит»

Виктория Кравченко
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Бывший нападающий «Кубани» и ЦСКА Денис Попов оценил трансфер 26-летнего полузащитника Ильзата Ахметова из «Краснодара» в «Зенит».

«В любом случае на сегодняшний день «Зенит» является топ-клубом. Для Ахметова, я думаю, такой переход — плюс. А для «Краснодара» не минус. Наверняка у него остается четкое понимание дальнейшего развития клуба. Для «Зенита» же Ахметов — хороший квалифицированный опытный футболист», — цитирует Попова «Евро-Футбол.Ру».

Ахметов выступал за «Краснодар» с 2022 года. Всего он провел за команду 61 матч, забил 7 голов и отдал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро. Ранее полузащитник играл за «Рубин» и ЦСКА.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005529821_denis_popov_dlya_ahmetova_perehod_v_zenit__plyus_dlya_krasnodara__ne_minus
Денис Попов
Ильзат Ахметов
ФК Зенит
ФК Краснодар
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