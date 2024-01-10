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Сегодня, 15:29

Полузащитник Салтыков: «Спасибо руководству «Локомотива» за веру в меня»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Полузащитник «Локомотива» Никита Салтыков поделился эмоциями после своего трансфера из «Крыльев Советов».

«Локомотив» объявил о переходе полузащитника 10 января. До конца текущего сезона он будет выступать за «Крылья Советов» на правах аренды.

«Приветствую всех болельщиков «Локомотива»! Спасибо руководству клуба за веру в меня. Этот сезон мне важно продолжить в «Крыльях», где еще остались незавершенные дела. До встречи в Черкизово летом!» — приводит слова футболиста сайт «Локомотива».

В этом сезоне 19-летний Салтыков провел 21 матч за самарцев во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 5 результативных передач.

Источник: ФК Локомотив
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
Никита Салтыков
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