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Сегодня, 15:05

Дик Адвокат назвал «Зенит» самым популярным клубом России

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший тренер «Зенита» и сборной России Дик Адвокат назвал «СЭ» самый популярный клуб в РПЛ.

«Для меня самым популярным клубом в России всегда был и останется «Зенит». Причина — успешность этого клуба. Это очень популярный клуб», — сказал Адвокат «СЭ».

С 2006 по 2009 год Адвокат возглавлял «Зенит», с которым выиграл чемпионат и Суперкубок России, завоевал Кубок и Суперкубок УЕФА. С 2010 по 2012 год являлся главным тренером сборной России. С ней он вышел на Евро-2012, где россияне не смогли выйти в плей-офф.

ФК Зенит
Дик Адвокат
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