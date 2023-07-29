«Динамо» интересуется полузащитником «Бенфики» Чикиньо

«Динамо» проявляет интерес к полузащитнику «Бенфики» Чикиньо, утверждает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, на 28-летнего португальца также претендуют неназванные итальянские и турецкие клубы.

Сам Чикиньо в ближайшее время примет решение по поводу своего будущего в «Бенфике». Представители футболиста должны будут провести переговоры с руководством команды.

Чикиньо перешел в «Бенфику» в июле 2018 года, у него 9 голов и 10 результативных передач в 109 матчах за команду. Также он выступал на правах аренды за «Морейренсе», «Брагу» и «Гиресунспор».

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость хавбека в 6 миллионов евро, контракт игрока действует до конца июня 2024 года.