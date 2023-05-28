«Динамо» — «Локомотив»: Дзюба, Смолов и Тюкавин сыграют с первых минут

Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Локомотива» на московское дерби в 29-м туре РПЛ.

«Динамо: Лещук, Паршивлюк, Сазонов, Маричаль, Скопинцев, Фомин, Захарян, Норманн, Смолов, Тюкавин, Гладышев.

Запасные: Шунин, Будачев, Осокин, Лепский, Лаксальт, Даса, Лесовой, Макаров, Кутицкий, Гагнидзе, Нгамале, Грулев.

«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Тикнизян, Кузьмичев, Митай, Жемалетдинов, Миранчук, Куликов, Карпукас, Дзюба, Камано.

Запасные: Гилерме, Худяков, Смольников, Фассон, Марадишвили, Щетинин, Игнатьев, Глушенков, Пиняев, Раков, Изидор.

Игра пройдет на «ВТБ Арене» в Москве. Начало встречи — в 16.00 по московскому времени.