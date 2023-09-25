«Динамо» не получало запроса от Мостового о возможной стажировке в клубе

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин сообщил «СЭ», что клуб не получал запросов от бывшего полузащитника сборной России Александра Мостового на стажировку в клубе.

55-летний Мостовой начал обучение на тренерскую лицензию в академии РФС 21 августа.

— Вы говорили, что готовы пригласить Александра Мостового на стажировку.

— Я не говорил, что мы готовы пригласить, — ответил Гафин. — Сказал о том, что, если запрос к нам поступит, мы его рассмотрим. Такого запроса от Александра Мостового, по моей информации, не поступало.

Во время карьеры футболиста Мостовой выступал за «Спартак», «Сельту», «Бенфику», «Кан», «Страсбург» и «Алавес».

В составе «Спартака» Мостовой дважды становился чемпионом СССР и один раз завоевал Кубок Федерации футбола СССР. Вместе с «Бенфикой» он выигрывал Кубок Португалии.

В 2005 году Мостовой завершил карьеру игрока.