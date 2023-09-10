«Динамо» сделало предложение «Бенфике» по Жоао Виктору

Как стало известно «СЭ», «Динамо» обратилось к «Бенфике» с официальным предложением об аренде бразильского защитника Жоао Виктора с правом выкупа.

Однако шансы на переход невысокие — португальцы не выражают заинтересованности в сделке. Последние полгода 25-летний футболист провел в аренде в «Нанте».

Ранее «Чемпионат» сообщал об интересе ЦСКА к Жоао Виктору.

В сезоне-2023/24 защитник принял участие в одном матче «Бенфики» — он провел 25 минут на поле в игре с «Викторией Гимарайнш» (4:0) и не отметился результативными действиями.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.