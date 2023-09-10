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Тихонов: «Цымбаларь и все спартаковцы того времени не затерялись бы в современном футболе»

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Ветеран «Спартака» Андрей Тихонов поделился воспоминаниями о штрафных ударах Ильи Цымбаларя.

«Он штрафной забил только один — мадридскому «Реалу». А так, много ли он их забил? Он был большим мастером: штрафные, пенальти — какая разница. Он был большим футболистом. Но тогда в «Спартаке» были собраны сильные футболисты, и Илья всех дополнял. А мы дополняли его. Правда, правая нога у него была смешная, а вот левая была хорошая. Мы все из той команды и сейчас в современном футболе не затерялись бы», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Тихонова.

Илья Цымбаларь вместе со «Спартаком» шесть раз выигрывал чемпионат России и дважды — Кубок страны. На его счету 204 игры в составе московской команды, 54 забитых мяча и 40 результативных передач. За сборную России он провел 25 матчей, в которых забил 4 гола.

Цымбаларь умер 28 декабря 2013 года в возрасте 44 лет. В субботу, 9 сентября 2023 года состоялся матч легенд «Спартака» и сборной мира в память о полузащитнике.

Андрей Тихонов
Илья Цымбаларь
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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