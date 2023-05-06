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Сегодня, 22:08

«Динамо» сравнило Талалаева с ждуном

Ана Горшкова
Корреспондент
Андрей Талалаев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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«Динамо» сравнило главного тренера «Химок» Андрея Талалаева с ждуном.

В матче 26-го тура московская команда обыграла подмосковный клуб со счетом 1:0.

После игры Талалаев выразил недовольство продолжительностью пресс-конференции наставника «Динамо» Славиши Йокановича. Он сказал: «Ждем уже минут 15. Хотелось бы уже домой поехать, зализывать раны. Надо же [Йоканочиву] автографы дать, рассказать, как они играли».

«Динамо» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка. «Химки» располагаются на 15-й строчке — 17 очков.

Федор Смолов в&nbsp;матче &laquo;Химки&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo;. «Динамо» вымучило победу над «Химками» на 96-й минуте. Шунин вновь сцепился с партнером

Андрей Талалаев
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Химки
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