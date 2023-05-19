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19 мая, 20:34

Исполняющий обязанности тренера «Динамо» Алпатов: «Наша цель — победа в каждом матче»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Пресс-служба «Динамо» выложила интервью исполняющего обязанности главного тренера команды Павла Алпатова.

«Могу сказать слова благодарности футболистам, которые меня поддержали, потому что понимают, что в такой ситуации, наверное, всем будет непросто принять команду. Конечно, хочется показать хороший результат не только ради себя, своей дальнейшей карьеры, нет. Здесь первостепенная задача за эти 3 недели – любой день использовать для развития футболистов.

Надо просто сконцентрироваться на том, что мы должны делать не только на поле, но и за его пределами. Серьезнее относиться к восстановительным процедурам, быть внимательными на теоретических занятиях. Кое-какие изменения будут, не только по составу. А может и по составу не будет, не буду раскрывать секреты.

Идеальный футбол? Думаю, вчера все его увидели в полуфинале Лиги чемпионов («Манчестер Сити 4:0 «Реал»). Все зависит от подбора футболистов, которые у нас есть. От этого будем стараться отталкиваться. Любой футбол может принести удовольствие, за исключением случаев, когда 10 футболистов и вратарь располагаются за линией мяча.

Давайте постараемся быть реалистами и будем двигаться от игры к игре. Но в любом случае результат, которого мы хотим добиться, это – победа в каждом матче. Это цель, задача, вне зависимости от того, на каком месте идет команда», – сказал Алпатов в видео, которое опубликовала пресс-служба «Динамо».

19 мая «Динамо» объявило о досрочном расторжении контракта со Славишей Йокановичем. Алпатов будет готовить команду к оставшимся матчам сезона. После 27 туров бело-голубые занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ с 42 очками.

 

 

Источник: https://vk.com/video-41922026_456245621
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