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Сегодня, 14:48

«Динамо» выпустило ролик в стиле сериала «Уэнсдэй»

Ана Горшкова
Корреспондент
Полина Лысенко.
Фото Скриншот
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Пресс-служба «Динамо» выпустила ролик в стиле популярного сериала «Уэнсдэй».

Образ главной героини на себя примерила пресс-атташе и ведущая клубных медиа Полина Лысенко.

«Футбольный сериал 2023 года для нас начнется on Wednesday. Готовы к просмотру?» — написано под видео.

Первый сбор «Динамо» проходит с 12 по 22 января в Абу-Даби (ОАЭ), там бело-голубые проведут два товарищеских матча.

В среду, 18 января, состоится первая игра против дубайской команды «Грин Херонс». Начало матча в 16.00 по московскому времени.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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