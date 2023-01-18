«Динамо» выпустило ролик в стиле сериала «Уэнсдэй»

Пресс-служба «Динамо» выпустила ролик в стиле популярного сериала «Уэнсдэй».

Образ главной героини на себя примерила пресс-атташе и ведущая клубных медиа Полина Лысенко.

«Футбольный сериал 2023 года для нас начнется on Wednesday. Готовы к просмотру?» — написано под видео.

Первый сбор «Динамо» проходит с 12 по 22 января в Абу-Даби (ОАЭ), там бело-голубые проведут два товарищеских матча.

В среду, 18 января, состоится первая игра против дубайской команды «Грин Херонс». Начало матча в 16.00 по московскому времени.