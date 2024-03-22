Динияр Билялетдинов стал тренером в системе «Локомотива»

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов стал тренером по индивидуальной подготовке в департаменте развития молодежного футбола «Локомотива», сообщает пресс-служба красно-зеленых.

39-летний специалист будет проводить работу с атакующими полузащитниками и нападающими всех возрастов в академии железнодорожников.

Билялетдинов является воспитанником «Локомотива». За основную команду хавбек провел 186 матчей, в которых забил 38 голов и отдал 28 результативных передач. Вместе с клубом футболист стал чемпионом России в 2004 году, а также обладателем Суперкубка России и Кубка страны.