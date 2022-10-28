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Динияр Билялетдинов — о Соболеве: «Единственное, что не нравится в его игре, — бесконечные падения»

Александр Кружков
Обозреватель
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Экс-полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов в интервью «СЭ» назвал лучшего игрока РПЛ на данный момент.

— Кто сейчас лучший игрок чемпионата?

— Многие будут выбирать между Промесом и Малкомом. Оба действительно выглядят мощно, набрали уже кучу очков по системе «гол плюс пас». Но от этих футболистов априори ждут яркой игры.

А я назову Соболева. Пусть забил поменьше, чем голландец и бразилец, зато прогрессирует. Спартаковский форвард не слишком одарен с точки зрения скорости или дриблинга. Но нащупал свои сильные качества и по сравнению с прошлым сезоном сделал шаг вперед.

Напрашивается параллель с Дзюбой. С годами тот понял, что его главный козырь — силовое давление в штрафной площади. Ему даже прыгать не надо. Отрывается от земли на спичечный коробок — и благодаря высокому росту спокойно выигрывает верховую борьбу. А дальше удар либо скидка партнеру.

У Соболева другая фишка — выбор позиции. Умение вовремя оказаться в нужном месте. В «Спартаке» есть футболисты, способные вложить мяч точно в ногу. Соболев чувствует эти моменты, успевает отклеиться от опекуна — и пробить.

Единственное, что не нравится в его игре, — бесконечные падения. При таких габаритах можно и получше стоять на ногах. Если он хочет играть в Европе, с нырками надо заканчивать. Там подобные фокусы не то что не приветствуются, наоборот, в минус идут.

Александр Соболев. Динияр Билялетдинов: «Соболев — лучший игрок чемпионата. Но с нырками надо заканчивать»

Александр Соболев
Динияр Билялетдинов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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