Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:46

Мележиков рассказал, сколько думал над предложением о работе в РПЛ

Артем Бухаев
Корреспондент
Telegram Дзен

Исполнительный директор РПЛ Евгений Мележиков в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, как долго принимал решение о новой работе.

— Сколько вам нужно было времени, чтобы принять предложение из РПЛ?

— Нисколько. Над такими предложениями не раздумывают. Если начинают думать — значит, сомневаются. А если сомневаешься — нечего заниматься этим вопросом.

— Какие задачи перед вами поставил Александр Алаев?

— Мы их еще детализируем. Но это операционная деятельность лиги — требовать исполнения, осуществлять координацию. Президент лиги поставил мне задачи, для которых я должен подготовить определенные предложения.

Мележиков с 2008 по 2011 год работал вице-президентом «Локомотива» по административно-техническому управлению и безопасности. С 2015 по 2018 год специалист занимал должность директора по безопасности «Спартака», а в 2021-2023 годах был генеральным директором клуба.

Футбол
РПЛ
Евгений Мележиков
1
0
Читайте также
Кучеров первым среди россиян набрал 130 очков в сезоне НХЛ
МОК не допустил Садулаева до лицензионного турнира
Глава МИД Чехии призвал НАТО и ЕС обсудить окончание конфликта на Украине
Что произошло после матча «Спартак» - «Зенит»
Лунный посевной календарь на апрель-2024: всё для огородника и садовода
Израиль предупредили о возможной атаке Ирана в ближайшие 48 часов
Популярное видео
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 10 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 9 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 2 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 1 марта
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
Материалы сюжета: РПЛ, 23-й тур: «Динамо» — «Спартак», «Зенит» — «Балтика» и другие матчи
Мележиков о «Спартаке»: «Старался не лезть в команду. И теперь не буду»
Metaratings: «Рубин» попытается подписать контракт с форвардом «Железничара» Романичем
Metaratings: «Спартак» не рассчитывает на Бальде и будет искать ему новый клуб
Мележиков заявил, что будет приближен ко всем клубам в равной степени во время работы в РПЛ
Нигматуллин — об игре ногами вратарей РПЛ: «Многие ошибаются, но это не потому что они плохо играют»
Малышев: «Есть ли доверие к Абаскалю? На данный момент некорректно отвечать на это»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Зарема — о возможной замене Абаскаля: «Все подходящие слоты для увольнения были профуканы»

Нигматуллин — об игре ногами вратарей РПЛ: «Многие ошибаются, но это не потому что они плохо играют»