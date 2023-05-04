Аленичев — о матче с «Зенитом»: «Сомневаюсь, что легионеры «Спартака» понимают всю важность этой встречи»

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 26-го тура РПЛ против «Зенита».

«У меня нет тревоги перед этим матчем. Учитывая, как «Спартак» играет весной, есть опасения, что он и в тройку не попадает. Сейчас вернулся Промес, это поможет команде. Но тренерский штаб и футболисты должны понимать, чего стоит возможное чемпионство «Зенита» в очном матче в Санкт-Петербурге. Российские футболисты понимают всю важность этого матча, а вот иностранцы... Дуарте точно этого не понимает. Это просто безобразие! Другого поставь — хуже не будет. За него деньги заплачены, их нужно отбивать», — сказал Аленичев «СЭ».

Матч 26-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак» пройдет в Санкт-Петербурге 7 мая. Начало встречи в 18:00.