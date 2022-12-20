Баранник: «По нашим временам, если «Зенит» получит 15-17 миллионов евро за Клаудиньо, это будет совсем неплохо»

Бывший полузащитник и тренер-селекционер «Зенита» Дмитрий Баранник прокомментировал возможный уход полузащитника питерского клуба Клаудиньо в «Палмейрас».

— Может ли это быть началом исхода бразильцев из питерского клуба?

— Наверное, да. Удивительно, что они до этого никуда не ушли. Со временем это могло произойти. Почему «Палмейрас»? Здесь, наверное, есть какие-то нюансы. Сначала перейти в бразильский клуб, а оттуда, наверное, легче будет оформляться следующий трансфер, — приводит «РБ Спорт» слова Баранника.

— «Зенит» требует 15-17 миллионов евро за Клаудиньо. Это адекватная цена? Купили его за 12 миллионов.

— Считаю, что вполне. По нашим временам, если «Зенит» получит эти деньги, то это будет совсем неплохо.

— Уход Клаудиньо станет сильным ударом по «Зениту» в борьбе за пятый подряд чемпионский титул?

— Уход любого основного игрока не делает команду сильнее. Бразильцы определяли игру «Зенита» в первой части чемпионата России. Конечно, если будет цепная реакция и еще кто-то захочет уйти, это может отразиться. С другой стороны, у тех российских футболистов, которые считают себя звездами местного масштаба, будет возможность доказать, что они на нашем уровне лучше тех, с кем будут соревноваться.

Ранее издание Goal сообщило, что на этой неделе «Палмейрас» проведет переговоры с агентами Клаудиньо и «Зенитом». Текущий контракт бразильца с питерским клубом рассчитан до лета 2027 года.