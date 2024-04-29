Дмитрий Гафин: «Чтобы претендовать на чемпионство, «Динамо» нужно прибавить во всем»

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин после победы над «Зенитом» (1:0) в матче 26-го тура РПЛ ответил на вопрос, что нужно сделать команде, чтобы претендовать на чемпионство.

«Выигрывать каждую следующую игру. Нужно прибавить во всем — начиная от работы тренерского штаба, заканчивая отдачей футболистов, — приводит «РБ Спорт» слова Гафина. — Не только в таких матчах, как с «Зенитом», но и в играх с командами из нижней восьмерки. Наверное, одна из наших самых больших проблемных зон — это то, что мы можем обыгрывать и обыгрываем топ-клубы, а матчи с командами, которые играют в низком блоке, даются нам гораздо сложнее, к сожалению. Нам надо учиться забирать свои очки».

После 26 туров идущее на третьем месте «Динамо» (47 очков) на 3 очка отстает от «Зенита» и «Краснодара».