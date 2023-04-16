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Сегодня, 11:09

Дмитрий Гафин: «С учетом того, как Шиманьски играет, за ним стоит очередь из зарубежных клубов»

Виталий Косик
Корреспондент
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Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал будущее полузащитника Себастьяна Шиманьски, который выступает за «Фейеноорд» на правах аренды.

«Мы общаемся с голландским клубом, Себастьян — ведущий их игрок, у них есть право выкупа. Если они им не воспользуются, с учетом того, как Шиманьски играет, за ним стоит очередь из зарубежных клубов. На европейском рынке он будет одним из самых востребованных игроков», — приводит слова Гафина «РБ Спорт».

Себастьян Шиманьски перешел в «Фейеноорд» летом прошлого года на правах аренды до конца сезона с правом выкупа.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/v-dinamo-zayavili-chto-za-shiman-ski-stoit-ochered-iz-evropejskih-klubov/
Себастьян Шиманьски
Футбол
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