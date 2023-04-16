Дмитрий Гафин: «С учетом того, как Шиманьски играет, за ним стоит очередь из зарубежных клубов»

Сегодня, 11:09
Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал будущее полузащитника Себастьяна Шиманьски, который выступает за «Фейеноорд» на правах аренды.
«Мы общаемся с голландским клубом, Себастьян — ведущий их игрок, у них есть право выкупа. Если они им не воспользуются, с учетом того, как Шиманьски играет, за ним стоит очередь из зарубежных клубов. На европейском рынке он будет одним из самых востребованных игроков», — приводит слова Гафина «РБ Спорт».
Себастьян Шиманьски перешел в «Фейеноорд» летом прошлого года на правах аренды до конца сезона с правом выкупа.