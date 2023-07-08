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Сегодня, 12:50

Гафин: «Личка активно взялся за работу. Футболисты уезжают с базы в семь вечера»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал о подготовке команды к новому сезону.

«От контрольных матчей ожидания заключаются в получении должной практики и нагрузки. Результат ожидаем в официальных матчах. Марцел Личка активно взялся за работу. Футболисты начинают на базе свой рабочий день в 8 утра. Уезжают с базы в 7 вечера. Ведем активную подготовку к новому сезону», — сказал Гафин «СЭ».

В минувшем сезоне «Динамо» заняло 9-е место в турнирной таблице РПЛ. В июне московскую команду возглавил Марцел Личка, который ранее был главным тренером «Оренбурга».

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