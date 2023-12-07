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Сегодня, 12:14

Губерниев: «Футболистам надо летом играть, а не зимой фигней заниматься»

Губерниев высказался о морозах во время матчей РПЛ
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев сравнил проведение соревнований по биатлону при температуре минус 20 и футбольных матчей при минус 10 градусах.

«Экстремальнее играть в футбол в минус 10 или бежать биатлонную гонку в минус 20? С точки зрения вреда для здоровья минус 10 и минус 20 — это несравнимые истории. Если мы говорим не про уровень мастерства, а про вред легочной системе и носоглотке, то минус 20 — более экстремальные условия. С другой стороны, играть в минус 10 тоже противопоказано, потому что возникает риск травм, не говоря про профессиональную и игровую составляющие. Мне кажется, и то, и другое недопустимо. Футболистам надо летом в футбол играть, а не фигней заниматься зимой. Надо переходить на систему «весна-осень» и играть в футбол, когда вырастет трава, когда лето в стране. А под занавес сезона проводить игры в концовке чемпионата там, где погода нормальная. У нас есть более-менее южные стадионы или закрытые, как в Санкт-Петербурге. Союз биатлонистов России сейчас послал юниоров в Ханты-Мансийск. Там что, не знали, что в декабре может быть экстремальная погода? В итоге никаких стартов юниоров там не будет», — приводит слова Губерниева Metaratings.ru.

18-й тур РПЛ 8 декабря откроет матч в Москве между «Локомотивом» и «Уралом». Вечером в этот день в столице России ожидается температура до минус 15 градусов.

Источник: https://metaratings.ru/news/guberniev-futbolistam-nado-letom-igrat-a-ne-zimoi-fignyoi-zanimatsya-zimoi-312809/
Футбол
РПЛ
Дмитрий Губерниев
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