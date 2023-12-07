Карасев обслужит матч 18-го тура РПЛ «Краснодар» — ЦСКА

Стали известны судьи, которые будут работать на матчах 18-го тура чемпионата России.

Сергей Карасев обслужит игру «Краснодара» с ЦСКА, Павел Кукуян рассудит «Спартак» и «Крылья Советов», а Сергей Иванов — матч «Зенит» — «Пари НН».

После 17 туров РПЛ в турнирной таблице лидирует «Краснодар», набравший 35 очков. На втором месте «Зенит», у которого на 2 очка меньше. Третий — «Динамо» с 31 очком. Турнирную таблицу чемпионата России смотрите здесь.

18-й тур РПЛ откроет матч «Локомотива» с «Уралом», который состоится 8 декабря на «РЖД Арене». Завершится последний тур 2023 года встречей между «Балтикой» и «Рубином» в воскресенье, 10 декабря.

8 декабря (пятница)

«Локомотив» — «Урал»: судья — Артем Чистяков, ассистенты судьи — Александр Богданов, Алексей Ермилов; резервный судья — Владимир Сельдяков; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Евгений Буланов; инспектор — Сергей Лапочкин.

9 декабря (суббота)

«Спартак» — «Крылья Советов»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Екатерина Курочкина; резервный судья — Роман Галимов; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Вера Опейкина; инспектор — Сергей Зуев.

«Ахмат» — «Ростов»: судья — Ян Бобровский, ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Кирилл Большаков; резервный судья — Игорь Панин; ВАР — Алексей Сухой; АВАР — Дмитрий Чельцов; инспектор — Александр Гончар.

«Зенит» — «Пари НН»: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Варанцо Петросян, Максим Ковалев; резервный судья — Иван Абросимов; ВАР — Артем Любимов; АВАР — Виталий Мешков; инспектор — Александр Колобаев.

10 декабря (воскресенье)

«Факел» — «Динамо»: судья — Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи — Рустам Мухтаров, Денис Петров; резервный судья — Алексей Амелин; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Николай Богач; инспектор — Сергей Французов.

«Сочи» — «Оренбург»: судья — Евгений Кукуляк, ассистенты судьи — Андрей Болотенков, Дмитрий Жвакин; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Андрей Фисенко; инспектор — Андрей Бутенко.

«Краснодар» — ЦСКА: судья — Сергей Карасев, ассистенты судьи — Алексей Лунев, Игорь Демешко; резервный судья — Антон Фролов; ВАР — Евгений Турбин; АВАР — Николай Еремин; инспектор — Вячеслав Харламов.

«Балтика» — «Рубин»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Дмитрий Ермаков; резервный судья — Роман Сафьян; ВАР — Виталий Мешков; АВАР — Антон Кобзев; инспектор — Алексей Тюмин.

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