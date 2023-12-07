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Сегодня, 12:23

Гильермо Абаскаль прибыл на заседание КДК РФС

Дарья Алексеева
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прибыл на заседание КДК РФС, на котором рассмотрят его удаление в матче 17-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:2).

На 34-й минуте встречи полузащитник грозненцев Бернард Бериша отпраздновал гол своей команды, побежав к скамейке красно-белых. Косовар прыгнул двумя ногами в сторону Абаскаля, после чего испанец толкнул его в спину. Футболист получил желтую карточку, а тренер был удален.

В протоколе матча главный арбитр Евгений Кукуляк назвал причиной удаления Абаскаля агрессивное поведение и «физическое воздействие, выраженное в толчке игрока соперников двумя руками в спину с применением чрезмерной силы после остановки игры».

В соответствии с регламентом тренеру грозит дисквалификация на срок до 4 матчей.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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