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РПЛ

Сегодня, 14:03

Депутат Свищев: «Почему Аршавина не волнует, когда спортсмен переходит из одного российского клуба в другой?»

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Депутат Госдумы Дмитрий Свищев в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова члена правления «Зенита» Андрея Аршавина, который не понимает, зачем российским футболистам уезжать за рубеж.

«У каждого спортсмена свой индивидуальный подход к плану подготовки. Так огульно заявлять и ставить в одну шеренгу — нет смысла никакого. Не все спортсмены могут заявить о себе сразу и претендовать на лучшие мировые клубы. В футболе все мечтают попасть в топовые команды. Но тех, кто может туда попасть — единицы. Спортсмен выбирает оптимальный вариант для его будущей карьеры. Почему господина Аршавина не волнует, когда спортсмен переходит из одного российского клуба в другой? В России тоже клуб может сегодня занимать лидирующие позиции в РПЛ, а завтра вылететь в другую лигу. Спортсмен принимает оптимальное решение для себя, никто не пойдет в тот клуб, который создает несоответсвующие для него условия», — сказал Свищев «СЭ».

Аршавин выступал за «Арсенал» с 2009 по 2013 год. Он провел за лондонский клуб 144 матча, забил 31 гол и отдал 46 результативных передач.

Полное интервью с Андреем Аршавиным читайте на сайте «СЭ».

Андрей Аршавин
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