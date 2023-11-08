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Сегодня, 13:55

Литвинов — об игре «Сочи»: «Все понимают, где мы находимся, это не наше место»

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Защитник «Сочи» Вячеслав Литвинов высказался об изменениях в игре команды. 6 ноября «Сочи» на своем поле сыграл вничью в матче 14-го тура РПЛ-2023/24 с «Динамо» (3:3).

«Прямо такого что-то не изменилось в команде. Просто все работают, пашут, мы стараемся смотреть, изучать, улучшать какие-то моменты. Получается, что сейчас выходим, бьемся по максимуму, потому что каждый из нас понимает, где мы находимся, это не наше место. Да, может, мы начали не великолепно, но старались, сейчас уже показываем интересную игру. Не сидим в обороне, стараемся играть высоко, в последних мы это продемонстрировали. Я думаю, что мы на правильном пути, самое главное, что все понимаем ситуацию, пытаемся из нее выйти», — приводит слова Литвинова ТАСС.

«Сочи» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков после 14 туров. Следующий матч — 12 ноября дома против «Рубина».

Источник: ТАСС
Футбол
РПЛ
ФК Сочи
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