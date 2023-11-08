«Спартак» провел встречу с руководителями РФС

В «Спартаке» сообщили, что московский клуб провел встречу с руководителями российского судейского корпуса.

«Мажич, который в недавнем прошлом был арбитром ФИФА и работал на матчах чемпионатов мира и Европы, подробно рассказал красно-белым об актуальных трактовках спорных ситуаций, приводя на экране примеры игровых эпизодов из российских и международных матчей. В своей презентации серб, в частности, объяснил, в каких ситуациях судьям рекомендуется назначать пенальти, фиксировать офсайды, наказывать игроков желтыми или красными карточками. По окончании встречи, которая длилась больше часа, Мажич отметил важность подобного открытого диалога между клубами и судьями», — сообщается на официальном сайте «Спартака».

После 14 туров «Спартак» занимает седьмую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко. Лидирует — «Краснодар» (31 очко).