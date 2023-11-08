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Судейство

Сегодня, 14:10

«Спартак» провел встречу с руководителями РФС

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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В «Спартаке» сообщили, что московский клуб провел встречу с руководителями российского судейского корпуса.

«Мажич, который в недавнем прошлом был арбитром ФИФА и работал на матчах чемпионатов мира и Европы, подробно рассказал красно-белым об актуальных трактовках спорных ситуаций, приводя на экране примеры игровых эпизодов из российских и международных матчей. В своей презентации серб, в частности, объяснил, в каких ситуациях судьям рекомендуется назначать пенальти, фиксировать офсайды, наказывать игроков желтыми или красными карточками. По окончании встречи, которая длилась больше часа, Мажич отметил важность подобного открытого диалога между клубами и судьями», — сообщается на официальном сайте «Спартака».

После 14 туров «Спартак» занимает седьмую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко. Лидирует — «Краснодар» (31 очко).

Источник: https://spartak.com/media/news/350ef002-06c6-4407-9f1e-2792bfe7438e
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РПЛ
РФС
ФК Спартак (Москва)
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