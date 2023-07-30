Сегодня, 12:03
Защитник «Сочи» Ваня Дркушич оценил жизнь в городе.
— Тебе нравится в Сочи жить?
— Да.
— Ты же был в Питере и Москве, но Сочи для тебя топ?
— Да, Сочи — топ. Горы, море, все здорово.
— В Сочи есть казино. Ты играл когда-нибудь в казино?
— Я был в казино, да. Но не на большие деньги. Мне нравится играть в покер. В казино был три раза, — цитирует Дркушича «РБ Спорт».
23-летний словенец выступает за «Сочи» с 2022 года. В текущем сезоне он провел 1 матч в РПЛ, в котором отметился голом в ворота «Балтики» (2:0).