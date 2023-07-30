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Сегодня, 12:03

Дркушич: «Был в Москве и Питере, но Сочи — топ»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник «Сочи» Ваня Дркушич оценил жизнь в городе.

— Тебе нравится в Сочи жить?

— Да.

— Ты же был в Питере и Москве, но Сочи для тебя топ?

— Да, Сочи — топ. Горы, море, все здорово.

— В Сочи есть казино. Ты играл когда-нибудь в казино?
— Я был в казино, да. Но не на большие деньги. Мне нравится играть в покер. В казино был три раза, — цитирует Дркушича «РБ Спорт».

23-летний словенец выступает за «Сочи» с 2022 года. В текущем сезоне он провел 1 матч в РПЛ, в котором отметился голом в ворота «Балтики» (2:0).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vanya-drkushich-by-l-v-kazino-mne-nravitsya-igrat-v-poker/
Футбол
ФК Сочи
Ваня Дркушич
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