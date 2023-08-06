Друг Малкома охарактеризовал бразильца: «У него добрая душа, он мне как брат!»

Друг Малкома Лоран Лопес Де Матос в интервью «СЭ» рассказал, как познакомился с экс-игроком «Зенита».

— С самим Малкомом, как вы рассказывали, судьба свела в «Бордо». Каким образом?

— Я родился во Французской Гвиане. Это рядом с Бразилией. В 15 лет переехал во Францию, играл за «Бордо». В 18 познакомился с Малкомом.

— С тех пор он сильно изменился?

— Нет. Такой же позитивный, у него очень добрая душа. Мы настолько сдружились, что Малком мне как брат!

3 августа «Зенит» объявил о переходе Малкома в «Аль-Хиляль». Бразилец выступал за команду с августа 2019 года. В прошедшем сезоне он стал лучшим бомбардиром чемпионата России, забив 23 мяча в 26 матчах РПЛ.

Всего на счету Малкома 42 гола и 24 результативные передачи в 109 матчах за «Зенит».

Полностью интервью Лорана Лопеса Де Матоса читайте на сайте «СЭ».