Друг Малкома охарактеризовал бразильца: «У него добрая душа, он мне как брат!»

Сегодня, 09:00
Друг Малкома Лоран Лопес Де Матос в интервью «СЭ» рассказал, как познакомился с экс-игроком «Зенита».
— С самим Малкомом, как вы рассказывали, судьба свела в «Бордо». Каким образом?
— Я родился во Французской Гвиане. Это рядом с Бразилией. В 15 лет переехал во Францию, играл за «Бордо». В 18 познакомился с Малкомом.
— С тех пор он сильно изменился?
— Нет. Такой же позитивный, у него очень добрая душа. Мы настолько сдружились, что Малком мне как брат!
3 августа «Зенит» объявил о переходе Малкома в «Аль-Хиляль». Бразилец выступал за команду с августа 2019 года. В прошедшем сезоне он стал лучшим бомбардиром чемпионата России, забив 23 мяча в 26 матчах РПЛ.
Всего на счету Малкома 42 гола и 24 результативные передачи в 109 матчах за «Зенит».
Полностью интервью Лорана Лопеса Де Матоса читайте на сайте «СЭ».