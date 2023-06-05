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Сегодня, 12:02

Два российских клуба проявляют интерес к экс-полузащитнику «Реала» Фидальго

Алина Савинова
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Два российских клуба интересуются полузащитником мексиканской «Америки» Альваро Фидальго. Об этом сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, испанский футболист не против переезда в Россию. Отмечается, что его зарплата в случае перехода может составить около двух миллионов евро.

26-летний полузащитник является воспитанником системы «Реала». Он выступал за вторую команду клуба «Кастилью» и сыграл один матч за основную команду мадридцев.

Летом 2020 года Фидальго подписал контракт на 3 года с «Кастельоном», а с 2021-го играет в составе «Америки» на правах аренды. В текущем сезоне на его счету 3 гола и 8 результативных передач в 41 матче за мексиканский клуб.

Источник: https://metaratings.ru/news/dva-rossiiskikh-kluba-proyavlyayut-interes-k-byvshemu-poluzashitniku-reala-fidalgo-256466/
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