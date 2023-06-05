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Сегодня, 12:14

Шалимов заявил, что у «Спартака» остаются проблемы в позиционной атаке

Алина Савинова
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Российский тренер Игорь Шалимов оценил матч 30-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Спартаком» (1:0).

«В первом тайме у «Спартака» было три хороших момента — дважды мог забить Промес, плюс Игнатов попал в перекладину (то есть в первом тайме, привычно сложном, моменты создавались), при этом остаются проблемы в позиционной атаке: отсутствуют фланги, мало ударов издали, нет чистых розыгрышей через середину. Сейчас говорят, что нужен опорный. На мой взгляд, нет — есть Литвинов и качества есть у Мартинса. На мой взгляд, нужен центральный защитник, левоногий левый защитник, «десятка», левоногий правый нападающий. Необходима хорошая работа «на выход», — приводит «РБ Спорт» слова Шалимова.

«Спартак» под руководством испанского специалиста Гильермо Абаскаля завоевал бронзовые медали РПЛ по итогам сезона-2022/23. «Крылья Советов», которые возглавляет Игорь Осинькин, заняли 12-е место.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-shalimov-u-spartaka-ostayutsya-problemy-v-pozitsionnoj-atake/
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