Два вратаря «Спартаку» сделали по «сухарю» в одном матче впервые с 2002 года

«Спартак» со счетом 1:0 обыграл «Динамо» в матче 9-го тура чемпионата России.

При этом в первом и втором таймах ворота красно-белых защищали разные голкиперы. Первые 45 минут на поле провел Александр Селихов, вторые — Александр Максименко.

В пятый раз в истории турнира два спартаковских вратаря записали себе в актив по «сухарю» в одной встрече. Ранее подобное случалось только во время работы Олега Романцева. Дважды он менял Александр Филимонова (оба раза на Андрея Сметанина), дважды — Максима Левицкого (на Филимонова и Дмитрия Гончарова).

Все случаи, когда два вратаря «Спартака» играли на «ноль» в одном матче чемпионата России

Дата Соперник Счет Основной вратарь Вышедший вратарь Минута замены 09.09.1998 Тюмень (д) 7:0 Александр Филимонов Андрей Сметанин 58' 09.05.1999 ЦСКА (д) 1:0 Александр Филимонов Андрей Сметанин 65' 11.07.2001 Черноморец (д) 5:0 Максим Левицкий Александр Филимонов 73' 12.03.2002 Шинник (д) 3:0 Максим Левицкий Дмитрий Гончаров 87' 23.09.2023 Динамо (д) 1:0 Александр Селихов Александр Максименко 46'

Для Селихова субботний сухой матч стал третьим в нынешнем чемпионате и 23-м за «Спартак». В историческом рейтинге он располагается на седьмой строчке, на три «сухаря» отставая от делящих пятое место Станислава Черчесова и Андрея Диканя, на четыре — от идущего четвертым Войчеха Ковалевски.

Александр Максименко с 31 сухим матчем занимает третье место, правда, отставание от Артема Реброва и тем более Александра Филимонова видится довольно существенным.

Все вратари «Спартака», сделавшие 15 и более «сухарей» в чемпионате России