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Сегодня, 22:34

Гладилин прокомментировал победу «Спартака» над «Динамо»

Алина Савинова
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Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин поделился эмоциями после победы красно-белых над «Динамо» (1:0) в матче 9-го тура РПЛ.

«Очень понравилась игра! Встреча получилась равная, боевая, обе команды играли на победу. Игроки выложились по полной, и я думаю, все болельщики получили удовольствие от игры. Лучший игрок матча? Это Бонгонда, который и стал автором великолепного гола», — цитирует Гладилина Vprognoze.ru.

«Спартак» расположился на 4-й строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 16 очков. В 10-м туре красно-белые на выезде сыграют против «Крыльев Советов». Матч пройдет 1 октября и начнется в 16.30 по московскому времени.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/11166401-gladilin-prokommentiroval-pobedu-spartaka-v-matche-s-dinamo.html
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