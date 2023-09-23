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Сегодня, 22:17

Игнашевич: «Балтика» стала понимать, что важно, а что — нет. Играем теперь более надежно»

Алина Савинова
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Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич прокомментировал победу команды над «Ахматом» в матче 9-го тура РПЛ (1:0).

«Поздравляю всех болельщиков «Балтики» с победой. Сложная игра. Хороший соперник. В прошлом сезоне «Ахмат» практически со всеми командами играл первым номером, и в этом сезоне, считаю, что и при Ташуеве была сильна команда, и с приходом нового тренерского штаба Ромащенко тоже видно, что соперник в некоторых моментах очень сильно прибавил. Поначалу нам, безусловно, повезло, соперник не забил в некоторых моментах. Во втором тайме чуть-чуть выровняли, и регулярные моменты создавали у их ворот. Поздравляю ребят с победой на характере», — сказал Игнашевич на пресс-конференции.

Также он объяснил, почему команда начала набирать очки, несмотря на потерю преимущества по угловым и ударам в створ ворот в последних играх.

«Наверное, мы чуть-чуть отбились в этой лиге и стали понимать, что важно, что не важно. Может, мы уже не так смело бежим вперед и прессингуем, а более надежно играем, и в связи с этим статистика меняется, а счет может быть другим», — добавил тренер.

«Балтика» прервала серию из пяти встреч без побед в РПЛ и поднялась на 13-е место в турнирной таблице (7 очков). В 10-м туре команда на выезде встретится с ЦСКА. Матч пройдет 30 сентября и начнется в 19.00 по московскому времени.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=wCTdHxVuRlA
Сергей Игнашевич
РПЛ
ФК Балтика
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