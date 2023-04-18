Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:57

Дворкович поздравил «Динамо» со 100-летним юбилеем

Дарья Алексеева
Корреспондент
Telegram Дзен

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) и болельщик «Динамо» Аркадий Дворкович в комментарии для «СЭ» поздравил клуб со 100-летним юбилеем.

«У меня много друзей в сообществе «Динамо». Клуб с замечательной историей. «Динамо» славится именами. В том числе и Александр Овечкин, который играет за рубежом, всегда помнит о принадлежности к клубу. Я желаю «Динамо» продолжения их традиций и воспитания нового поколения спортсменов, которые будут прославлять клуб», — сказал Дворкович «СЭ».

Сегодня, 18 апреля, «Динамо» исполнилось 100 лет. Клуб был организован 18 апреля 1923 года.

Лев Яшин, Антон Шунин, Константин Бесков. «Динамо» — 100! Яшин или Хомич? Вальбуэна или Данни? Якушин или Бесков?

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Аркадий Дворкович
3
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Кто станет чемпионом? Кто зажжет ярче — Панарин или Кучеров? Прогнозы на плей-офф НХЛ
Флаг Азербайджана подожгли на открытии чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Армении
Парламент Британии начал расследование в отношении премьера Сунака
Трепова после теракта пыталась пустить оперативников по ложному следу
Суд приговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима
Стало известно об изнасиловании найденной мертвой в Тихвине школьницы
Популярное видео
Топ-10 главных событий в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нападающий «Торпедо» Фелипе: «Не сказал бы, что игра с «Химками» — матч жизни и смерти»

Орещук — о 100-летии «Динамо»: «В моем сердце всегда будет бело-голубой кусочек, желаю побольше побед и кубков!»