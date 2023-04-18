Дворкович поздравил «Динамо» со 100-летним юбилеем

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) и болельщик «Динамо» Аркадий Дворкович в комментарии для «СЭ» поздравил клуб со 100-летним юбилеем.

«У меня много друзей в сообществе «Динамо». Клуб с замечательной историей. «Динамо» славится именами. В том числе и Александр Овечкин, который играет за рубежом, всегда помнит о принадлежности к клубу. Я желаю «Динамо» продолжения их традиций и воспитания нового поколения спортсменов, которые будут прославлять клуб», — сказал Дворкович «СЭ».

Сегодня, 18 апреля, «Динамо» исполнилось 100 лет. Клуб был организован 18 апреля 1923 года.