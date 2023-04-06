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Дьяков — о результатах «Спартака»: «Спад бывает у всех команд, главное — вовремя преодолеть его»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший защитник «Спартака» Виталий Дьяков прокомментировал информацию о том, что красно-белые могут уволить Гильермо Абаскаля.

«Команда идет в тройке, плюс участие в Кубке России. Поэтому я бы не сказал, что она находится в поиске тренера. Да, спад. Это бывает у всех команд, главное — вовремя преодолеть его. То, что «Спартак» хочет поменять тренера, мне кажется, это не соответствует действительности», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Дьякова.

Во вторник, 5 апреля, красно-белые проиграли «Уралу» (1:2) в ответном матче 1/2 финала FONBET Кубка России. «Спартак» уступил команде из Екатеринбурга со счетом 2:3 по сумме двух встреч и вылетел в сетку Пути регионов.

«Спартак» располагается на 3-м месте турнирной таблицы РПЛ, набрав 41 очко за 21 тур.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005073986_dyakov_otreagiroval_na_vozmojnyiy_uhod_abaskalya_iz_spartaka
Виталий Дьяков
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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