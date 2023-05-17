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17 мая, 16:08

Дьяков считает «Спартак» основным кандидатом на третье место в РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист «Ростова» Виталий Дьяков поделился мнением о перспективах команды войти в тройку призеров РПЛ по итогам сезона-2022/23.

«Думаю, что «Спартак» — основной кандидат на третье место в РПЛ, потому что вторым станет ЦСКА. «Ростов» «Факелу» дома проиграл, а затем «Сочи». У желто-синих молодая команда, возможно, им где-то не хватает опыта. Футболисты «Спартака» более классные и статусные, им это поможет в концовке чемпионата в борьбе за медали. Не сказал бы, что ростовчане стали сыпаться морально. Просто молодым игрокам не хватает опыта, из-за этого идет потеря очков на заключительном этапе сезона. На финише чемпиона всегда тяжелее завоевывать очки», — приводит слова Дьякова Metaratings.ru.

После 27-ми туров ЦСКА идет на втором месте в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 54 очка. «Ростов» и «Спартак» набрали по 50 очков, расположившись на третьей и четвертой строчке соответственно.

Источник: https://metaratings.ru/news/dyakov-spartak-osnovnoi-kandidat-na-trete-mesto-v-rpl-potomu-chto-vtorym-stanet-cska-251777/
Виталий Дьяков
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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