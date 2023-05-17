КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

17 мая, 15:56

Ширко назвал лучшего игрока среди тех, кому не удалось стать чемпионом России

Алина Савинова
Telegram Дзен

Экс-нападающий «Спартака» Александр Ширко ответил на вопрос, кого из бывших игроков, кто не смог добиться чемпионства с командой, он считает лучшим по футбольным качествам и навыкам.

«Много достойных футболистов есть без золотых медалей. В Самаре, в Волгограде можно несколько игроков назвать, но для меня лучший — Дмитрий Вязьмикин. Жаль, что вместе в «Торпедо» чемпионами не стали. Его понимание игры, бомбардирские качества всегда восхищали. Было приятно находиться в одной команде с таким профессионалом. Своей работой на тренировках и желанием победить на поле он подавал пример. Не зря он становился лучшим бомбардиром», — цитирует Ширко Legalbet.

Дмитрий Вязьмикин выступал за «Шинник», «Локомотив» (НН), «Уралан», «Торпедо» (Владимир и Москва), а также другие команды. В составе московского «Торпедо» он стал бронзовым призером чемпионата России 2000 года и был признан лучшим бомбардиром чемпионата страны в 2021 году.

Источник: https://legalbet.ru/news/shirko-nazval-luchshego-futbolista-chempionatov-rossii/
Александр Ширко
Футбол
РПЛ
Дмитрий Вязьмикин
6
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«МОК рискует утратить наше доверие». Евросоюз снова угрожает Баху из-за России
Королева недокрутов метит в конгресс США. Фигуристка Сара Хьюз стала политиком
В Ленинградской области убили главу отдела градостроительства администрации
Жительница Артемовска рассказала о конфликтах силовых структур Украины
Рината Максютова уволили с должности генерального директора центра «Вектор»
Как Россия стала ключевым игроком в мировом сельском хозяйстве: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дркушич: «На данный момент я футболист «Сочи» и сфокусирован на оставшихся матчах моей команды»

Дьяков считает «Спартак» основным кандидатом на третье место в РПЛ