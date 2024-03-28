Балахнин назвал «Динамо» фаворитом в матче с «Ростовом»

28 марта, 14:16
Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин рассказал, чего ждет от матча 21-го тура РПЛ с «Динамо». Встреча пройдет завтра, 29 марта, на «ВТБ Арене».
— Фаворит матча — «Динамо». У них футболисты высокого уровня. Но это не значит, что «Динамо» будет легко.
— «Ростов» стал играть лучше?
— Если брать первые два тура, то можно сказать, что команда Карпина стала лучше выглядеть. Посмотрим, как скажется пауза. Еще рано делать какие-то выводы по поводу игры «Ростова», — цитирует Балахнина «РБ Спорт».
После 20 туров «Динамо» с 38 очками занимает третье место в таблице РПЛ, «Ростов» с 27 очками идет на 10-м месте.